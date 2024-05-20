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Spor

Ordulu Cevat Karagöl'ün, Paralimpik Oyunları'ndaki en büyük kozu tecrübesi

Ordulu milli atıcı Cevat Karagöl, dördüncü kez katılacağı paralimpik oyunlarında en büyük kozu olarak gördüğü tecrübesiyle madalya hedefliyor.

Hayati Akçay  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Ordulu Cevat Karagöl'ün, Paralimpik Oyunları'ndaki en büyük kozu tecrübesi Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Cevat Karagöl, hayalini kurduğu madalyayı 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda kazanabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Altınordu ilçesindeki Havalı Silahlar Atış Poligonu'nda antrenmanlarını gerçekleştiren 54 yaşındaki Cevat Karagöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takıma ilk olarak 2004'te seçildiğini ve o yıldan beri gururla Türkiye'yi temsil ettiğini söyledi.

Kariyerindeki uluslararası organizasyon serüveninin 2005'te Avrupa Şampiyonası'nda başladığını, sonraki süreçte 2008, 2012 ve 2016 Paralimpik Oyunları'na katıldığını belirten Karagöl, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma şansını kıl payıyla kaçırdığını dile getirdi.

Cevat Karagöl, Kasım 2022'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nı 1 altın ve 2 gümüş madalyayla tamamlayarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota aldığını anlattı.

Türkiye'yi dördüncü kez paralimpik oyunlarında temsil edeceği için duyduğu mutluluğu dile getiren Karagöl, milli takımda Paris 2024 için kota alan 6 sporcudan biri olduğunu kaydetti.

Toplamda 75 madalyası olduğunu ifade eden Cevat Karagöl, bu sporda 20 yılı aşan kariyeriyle büyük tecrübe kazandığını aktardı.

"Kariyerimi eksik olan paralimpik madalyası ile süslemek istiyorum"

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda en büyük kozunun tecrübesi olduğunu vurgulayan Cevat Karagöl, "Şimdiye kadar elde ettiğim birikim ve tecrübemle 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda iyi bir dereceyle madalya kazanmak istiyorum." dedi.

Kariyerinde önemli başarılara imza attığını anlatan Karagöl, şunları kaydetti:

"30'lu yaşlarda bu spora başlayıp ilk defa silahı eline alan biri olarak kendimi yeterince başarılı görüyorum. Şimdiye kadar Avrupa ve dünya şampiyonluklarında madalyalarım var. Ama paralimpik oyunlarında madalyam yok. Milli takımda olmak benim için en büyük madalya ama kariyerimi, eksik olan paralimpik madalyasıyla süslemek istiyorum. Burada alacağım bir madalya bütün kariyerimi taçlandırmış olacak."

Çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüğünü belirten Karagöl, "Adeta gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz. Tek gayemiz ülkemize madalya kazandırmak. Şayet antrenmanlardaki başarım Paris'te yapacağım atışlara da yansırsa güzel sonuç alacağımıza inanıyorum. Şu anda moral ve motivasyon olarak çok iyiyim. Kendime güvenim de tam." ifadelerini kullandı.

Cevat Karagöl, 50 metre serbest tabanca ve 10 metre havalı tabanca kategorilerinde madalya mücadelesi vereceğini sözlerine ekledi.

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