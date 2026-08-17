Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu'nun 6'ncısı düzenlendi

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen yarış, gün doğumuyla P&G Türkiye ve Kafkasya Pazarlama ve Sağlık, Ağız Bakım Ticari Operasyonlar Başkanı Özge Erdem ile Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın verdiği startla Beykoz'da başladı.

Yerli ve yabancı yaklaşık 1000 sporcunun katıldığı organizasyonda triatletler, 2,2 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda mücadele etti.

Kanlıca ile Küçüksu arasındaki yüzme etabıyla başlayan yarışta sporcular, araç trafiğine kapatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Asya'dan Avrupa'ya geçerek bisiklet etabını tamamladı. Triatletler, Küçüksu ile Çubuklu arasındaki koşu etabının ardından bitiş çizgisine ulaştı.

Organizasyon kapsamında bu yıl ilk kez aquatlon yarışı da düzenlendi. Yüzme ve koşu etaplarından oluşan yarışta sporcular, bisiklet etabı olmaksızın parkuru tamamladı.

Yarışın yaş grubu genel klasmanında erkeklerde Ata Yahşi Spor Kulübü'nden Mikhail Venediktov birinci, ferdi sporcu İlker Kökçe ikinci, Antalyaspor Kulübü'nden Bahadır Tama üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Ata Yahşi Spor Kulübü'nden Ece Calp birinciliği elde etti. Battal Yüzme ve Triatlon Spor Kulübü'nden Sinem Yalçınkaya ikinci, Triatlon Spor Kulübü'nden İrem Görmüş üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyonda Oral-B ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle sosyal sorumluluk projesi de hayata geçirildi. Proje kapsamında parkuru tamamlayan her sporcu, çocukların ağız ve diş sağlığına yönelik çalışmalara katkı sağladı.

"Odak noktamız tüketicilere en iyi ürünleri sunmak"

P&G Türkiye & Kafkasya Pazarlama ve Sağlık, Ağız Bakım Ticari Operasyonlar Başkanı Özge Erdem, 10 ailenin 8'inde ürünlerini tüketicilerle buluşturduklarını ve bunun kendileri için çok büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi.

En iyi ürünleri tüketicilere sunmanın odak noktaları olduğunun altını çizen Erdem, "Ama aynı zamanda iyi bir kurumsal vatandaş olmayı ve toplumsal kalkınmaya fayda sağlamayı da çok önemsiyoruz. Bu çerçevede spor yapmak daha sağlıklı bir beden ve daha sağlıklı bir yaşam için son derece önemli. Tüm vücut sağlığı ağızda başlıyor, iyi bir ağız sağlığı gerçekten tüm vücut sağlığı için çok önemli." diye konuştu.

Erdem, triatlonun hem koşu hem yüzme hem bisiklet branşlarını bir araya getiren özel bir spor olduğuna işaret etti.

Bu sporun ciddi bir güç, dayanıklılık ve azim gerektirdiğini vurgulayan Erdem, "Her triatlet için en yüksek performans ve birinci olmak çok değerli. Biz de Oral-B olarak aynı hissi kalbimizde taşıdığımız için hem yüksek bir performans hem de dünyada diş hekimlerinin önerdiği bir numaralı marka olduğumuz için aslında ortak bir noktada buluşuyoruz." dedi.

AÇEV ile yaptıkları işbirliğine de değinen Erdem, şunları kaydetti:

"Bu işbirliğiyle ilgili son derece heyecanlıyız. Burada ağız ve diş sağlığının gelişmesi için özellikle çocuklarda bu alışkanlığın yerleşmesi için eğitim materyalleri ve ürün desteğiyle AÇEV'i destekliyor olacağız. Diş fırçalama, ağız sağlığı alışkanlıkları küçük yaşta başlıyor. Küçük yaşta başladığında doğru ürünlerle bu devam ettiğinde ileride birey sağlığına, toplum sağlığına çok ciddi bir etkisi oluyor. O yüzden bugün de burada 'finiş' çizgisini göğüsleyen her triatlet aslında çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı için bir katkıya sebep olacak. Bu anlamlı birlikteliği ve buluşmayı gerçekleştirdiğimiz için Oral-B olarak çok mutluyuz."

Erdem, işbirliği kapsamında sağlayacakları ürünlere ilişkin de bilgi vererek, "Mesela Oral-B IO diş fırçamız, 6 yıllık bir AR-GE süreci sonucu gelişti ve yapay zeka desteğiyle ulaşılması zor bölgelere de ulaşarak inanılmaz bir diş fırçalama deneyimi sağlıyor. Aynı şekilde Oral-B diş macunu da bir günde beyazlık iddiasıyla sektöre yeni bir yenilik getiriyor. Yeni ürünümüz 'Oral-B Klinik Beyazlık', bir günde dişleri beyazlatmasının yanı sıra diş minesindeki leke oluşumunu da engelliyor ve diş minesini koruyor." ifadelerini kullandı.

"İlk günden bu yana gelişen bir organizasyon"

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya da organizasyonun ilk günden bu yana üzerine koyarak geliştiğini ifade etti.

Yalçınkaya, bu yıl kayıtları sınırlamak zorunda kaldıklarını, bunun da parkur ve sporcuların güvenliğiyle yolların kapanma süresiyle alakalı olduğunu dile getirerek, "Organizasyon her geçen yıl üstüne koyarak, sporcu sayısı artarak devam ediyor. Bu sene 10'un üzerinde ülkeden 1000'e yakın sporcu var. Geçen sene, tarihte ilk kez Asya ve Avrupa şampiyonası, yani iki kıta şampiyonası aynı anda bir arada yapıldı. Daha önce hiçbir branşta yapılmamıştı." diye konuştu.

Yalçınkaya, organizasyonun düzenlenmesinde yer alan tüm kamu kuruluşlarının artık yarışmayla ilgili kurumsal bir hafızaya sahip olduğunu belirtti.

Oral-B'nin verdiği destekle triatlonun tanıtımı konusunda çok ciddi katkılar sağladığını vurgulayan Yalçınkaya, "Bu organizasyon için birlikte yola çıktık. Organizasyonun geleneksel hale gelmiş olması ve her geçen sene üstüne koyarak gidiyor olması bizi mutlu ediyor." dedi.