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Spor

Olimpiyat şampiyonu İsviçreli snowboard sporcusu Galmarini tecrübelerini milli sporcularla paylaşıyor

Olimpiyat şampiyonu İsviçreli snowboard sporcusu Nevin Galmarini, Erzurum'da kampta olan milli sporcularla bir araya gelerek tecrübelerini aktarıyor.

Erkan Tiryaki   | 16.12.2022
Olimpiyat şampiyonu İsviçreli snowboard sporcusu Galmarini tecrübelerini milli sporcularla paylaşıyor

Ankara

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'nda altın, 2014 Soçi Kış Olimpiyat Oyunları'nda ise gümüş madalya kazanan dünyanın en iyi snowboard sporcularından biri olarak gösterilen Galmarini, Erzurum'da kamp yapan Snowboard Alpine Milli Takımı'na hem teorik hem de saha antrenmanlarında destek oluyor.

Sporcularla üç gün daha bir arada bulunacak Galmarini'nin kampa gösterdiği katılımın önemine vurgu yapan Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Teknik Kurul Başkanı Memet Güney, "Snowboard branşında ilk kez büyük bir isim destek antrenmanlarına katıldı. Teknik kurulumuzun yoğun temasları sonrasında Nevin Galmarini ülkemize geldi. İsviçreli sporcunun bize destek vermesinde emeği geçen TMOK'a ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.


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