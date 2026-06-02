Okçulukta 14. Uluslararası Fetih Kupası yarın İstanbul'da başlayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Etnospor Birliği, Dünya Okçuluk Federasyonu, Türkiye Okçuluk Federasyonu, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ve Okçular Vakfı'nın da desteklediği kupada, 51 ülkeden 700'den fazla sporcu madalya mücadelesi verecek.

Dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu olan 14. Uluslararası Fetih Kupası, Beyoğlu ilçesinde Okçular Vakfı'nın merkez tesislerinde düzenlenecek.

Kupada, klasik yay, makaralı yay, geleneksel yay olmak üzere 3 farklı branşta madalya mücadelesi yapılacak.

Organizasyon, 7 Haziran'da ödül töreniyle sona erecek.