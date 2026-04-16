Okan Buruk, şampiyonluk yolunda futbolcularına güveniyor

Buruk, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basına ve taraftara açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından haftada bir maça düştüklerini hatırlatan Buruk, "Maç fikstürü olarak biraz rahatladık. Sezon başından beri çok yoğun bir fikstür yaşadık. Hafta arası maç olmadığı için rahatız. Bu tarz organizasyonları yapmayı istiyoruz. Galatasaray taraftarının takıma ve bizlere vereceği destek önemli. Onlara layık olmak için büyük bir emek ve çaba sarf ediyoruz." dedi.

Bu sezon 47 resmi maça çıktıklarını aktaran Buruk, "Üç kulvarda hedeflerimize gitmek için önemli bir yok kat ettik. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımız geçtiğimiz senelere göre bir Türk takımının yaşadığı en iyi derecelerden biriydi. Daha yukarılara da gitmek isterdik. Buna da yaklaştık ama Liverpool'a elendik. Sonrasında Süper Lig'e döndük. Milli maç arasında çok zor üç maç oynadık. Bu aya kadar bu kadar maç oynamak futbolcularımızı fiziksel ve psikolojik anlamda yıprattı. Osimhen'in sakatlığı vardı. Asprilla, Göztepe maçında sakatlandı. Lang'ın parmağı koptu. Yunus'un sakatlığı vardı. Yarım ve eksik oyuncular nedeniyle bazı oyuncuların üzerine yük bindiği için zorlandığımız maçlar oldu. Pozitif tarafından baktığımızda son 5 haftaya girilen Süper Lig'de 2 puan önde lider durumdayız, en yakın rakibimizle kendi sahamızda oynayacağız. Tüm ipler bizim elimizde. Oyuncularıma çok güveniyorum. Hepsiyle çalışmaktan dolayı gururlu ve mutluyum." diye konuştu.

Zaman zaman hatalar yaptıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Hatalarımız ve yanlışlarımız olabilir. Hata, yanlış ve puan kayıpları birine yüklenecekse bu takımın teknik direktörüdür. Her şeyin sorumlusu benim. Bu zamana kadar da hep böyleydi. Oyuncularıma güveniyorum. Oyuncularıma güveniyorum. Onlarla birlikte dört sene üst üste şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bundan hiçbir şüphem yok." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray, şampiyonluğun en büyük adayı"

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü, şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını kaydetti.

Süper Lig maçlarına daha iyi hazırlanacak ortamı bulduklarını vurgulayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bundan sonra bizim için önemli bir fikstür var. Önümüzdeki hafta içi Türkiye Kupası maçı var. Onun dışında Süper Lig maçlarına net bir şekilde hazırlanacağımız bir döneme giriyoruz. Galatasaray, bundan önceki senelerde olduğu gibi bu sene de şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Taraftarımız her zaman yanımızda. Ankara'da ve derbide yanımızda olacaklar. Bu zamana kadar çok büyük yol aldık. Şampiyonlar Ligi'nde tüm dünyanın ilgisini çeken, herkesin hayranlıkla baktığı bir stadımız ve taraftarımız var. Taraftarımızla bütünleşince oyuna etki eden bir Galatasaray var. Bunu daha önce çok fazla gösterdik. Lige net bir şekilde odaklanarak şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Taraftarımıza, ekibime, oyuncularıma güveniyorum. Başkanımız ve yönetimimiz her zaman takıma destek veriyor. Yine başaracağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Bunun dışında kafamızda hiçbir düşünce yok. Moralimizi bozmuyoruz, hiçbir şeye takılmıyoruz. Sadece futbolu, oyunu, takımı ve şampiyonluğumuzu düşünüp inşallah bu şampiyonluğa ulaşacağız.”

"Mental yorgunluktan çok şanssızlıklar var"

Okan Buruk, takımda mental yorgunluk ve doymuşluk hissi olmadığını dile getirdi.

Tecrübeli teknik adam, takımda mental yorgunluk ve doymuşluk hissi olup olmadığının sorulması üzerine, "Bunun olmadığını net bir şekilde gösteriyor. Süper Lig'de lidersek, Türkiye Kupası'nda çeyrek finaldeysek, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı gördüysek mental doygunluk yok demektir. Sadece fiziksel yorgunluklar var. Sakatlıklar oluyor. Bu dönemde her oyuncu yüzde 100 performansında olmayabilir. Yunus yüzde 100 olmadan oynuyor. Noa Lang, parmağı kopmasına rağmen oynamaya çalışıyor. Şampiyonlar Ligi ile kendi ligini götüren takımlar zorlanabiliyor. Yoğun fikstürde inişler ve çıkışlar olacaktır. Önemli olan fikstürü atlatmamız. Şimdi haftada tek maç oynayacağız. Oyuncuların genel performansından memnunum. Mental yorgunluktan çok şanssızlıklar var. Osimhen bu sezon 3 kez sakatlandı. Osimhen'in olmadığı bölümde takımın iyi performans verdiği anlar da oldu. Bazı oyuncular takımlar için çok değerlidir. Real Madrid için Mbappe neyse, Bayern Münih için Harry Kane neyse Galatasaray için Osimhen de odur. Buraları çok güçlü oyuncularla geçirmeniz gerek. Sakatlıklar ve yorgunluklar olabilir ama biz aynı şekilde aç ve istekliyiz. Şampiyon olmayı çok istiyoruz. Oyuncular benden çok istiyor." şeklinde görüş belirtti.

"Pozitif düşünecek takım Galatasaray'dır"

Okan Buruk, eleştirilere saygı duymasına rağmen hiçbir şeyi kafaya takmadıklarını söyledi.

Şampiyonluk yarışında önde olduklarını hatırlatan Buruk, "Sosyal medyadaki eleştirileri anlamak ve kabul etmek lazım ama işimiz eleştiri dinlemek değil. Tüm eleştirilere saygı duyuyorum. Oyuncuları kırmadıkça, kimseyi ezmedikçe eleştiri olacaktır. Ancak takımın bir beraberliğinden sonra çok fazla haber çıkıyor. Aynı şekilde işleyen düzen iyi gidince farklı, kötü gidince farklı yorumlanıyor. Süper Lig'de lideriz. En yakın rakibimizle sahamızda oynayacağız. Pozitif düşünecek takım Galatasaray'dır. En şanslı olan, en önde olan Galatasaray'dır, Galatasaray'ın oyuncuları ve teknik direktörüdür. Bunun dışında kafamızda hiçbir şey yok, hiçbir şeyi önemsemiyoruz. Bizim Galatasaray taraftarına karşı bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu da her zaman olduğu gibi yerine getireceğiz. Oyuncularımla buna inandık." değerlendirmesinde bulundu.

Victor Osimhen'in dönüşünün takıma olumlu yansıyacağını aktaran Buruk, "Osimhen takımın lokomotiflerinden biri. Tüm oyuncularıma güveniyorum. Osimhen'in antrenmana katılması pozitif anlamda takımın enerjisini artırıyor. Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya götürüp götürmeyeceğimize bakacağız." dedi.

