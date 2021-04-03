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Spor

Nisanur Erbil, Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Musa Samur   | 03.04.2021
Nisanur Erbil, Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Ankara
Nisanur Erbil, Mısır'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

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