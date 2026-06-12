2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuva boyunca "New York New Jersey Stadı" adıyla anılacak MetLife Stadı, final de dahil sekiz karşılaşmaya ev sahipliği yaparak turnuvanın merkez üssü haline gelecek.

New York New Jersey Stadı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın final sahnesi olacak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuva boyunca "New York New Jersey Stadı" adıyla anılacak MetLife Stadı, final de dahil sekiz karşılaşmaya ev sahipliği yaparak turnuvanın merkez üssü haline gelecek.

2010 yılında kapılarını açan ve yaklaşık 1,6 milyar dolarlık maliyetle inşa edilen stat, Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) iki büyük ekibi New York Giants ve New York Jets’e ev sahipliği yapıyor. Amerikan futbolunda ender görülen ortak kullanım modeliyle çalışan tesis, yıllar içinde dev organizasyonların değişmez adreslerinden biri haline geldi.

Stadyumun dışı Giants maçlarında mavi, Jets karşılaşmalarında yeşil renge bürünürken, Dünya Kupası'nda ise maçlara göre ev sahibi ülkelerin renklerini yansıtacak şekilde kullanılacak.

Büyük finallerin sahnesi

New York New Jersey Stadı, daha önce de küresel futbolun en önemli anlarına ev sahipliği yaptı. 2016 Copa America Centenario finalinde Şili, Lionel Messi'nin forma giydiği Arjantin'i penaltılarla mağlup etti.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da final dahil birçok önemli maça ev sahipliği yapan stat, Chelsea'nin Paris Saint-Germain karşısındaki final zaferine sahne olmuştu. Bunun yanı sıra Super Bowl gibi dev organizasyonlar da burada düzenlendi.

82.500 kapasiteli dev futbol sahnesi

Yaklaşık 82.500 kişi kapasiteli stat, ABD'nin en büyük spor arenalarından biri konumunda. Futbol maçlarında bu sayı zaman zaman 83 bine yaklaşırken, 2026 Dünya Kupası için kapasitenin güvenlik ve yayın düzenlemeleri nedeniyle yeniden optimize edilecek.

Geçmişte Manchester United ile Arsenal arasındaki hazırlık maçında 82 bini aşan seyirci sayıları görülürken, stadın tamamen dolu atmosferi turnuvada en büyük avantajlardan biri olacak.

Dünya Kupası için saha ve altyapı dönüşümü

NFL karşılaşmalarında kullanılan yapay çim, FIFA standartlarına uygun doğal çimle değiştirilecek. Bu süreçte saha yüzeyi özel sistemlerle hazırlanacak ve çimler dış sahalarda yetiştirilip soğutmalı araçlarla stadyuma taşınacak.

Ayrıca saha genişliği nedeniyle tribünlerin bir kısmında düzenleme yapılacak, yaklaşık 1.700'den fazla koltuk kaldırılarak FIFA ölçülerine uygun oyun alanı oluşturulacak.

Stadyumun çatısız yapısı nedeniyle tüm maçlar açık hava koşullarında oynanacak. Bu durum, özellikle yaz aylarında sıcaklık ve nemin etkisini artıracak.

New York'tan New Jersey'e uzanan turnuva deneyimi

Stadyum, New York City'ye yakınlığı sayesinde bölgenin ulaşım ağının merkezinde yer alıyor. Penn Station'dan tren bağlantıları ve otobüs hatlarıyla East Rutherford'a erişim sağlanabiliyor.

Ancak maç günlerinde yoğun trafik ve artan yolcu talebi nedeniyle taraftarların toplu taşımayı tercih etmesi bekleniyor. Bölgedeki üç havalimanına yakınlık ise stadın final için seçilmesinde önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Turnuva boyunca resmi fan etkinliklerinin yanı sıra New York'un farklı bölgelerinde ve New Jersey çevresinde alternatif taraftar alanları kurulacak.

Maç takvimi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda stat, grup aşamasından finale kadar toplam 8 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak:

14 Haziran: Brezilya - Fas

16 Haziran: Fransa - Senegal

23 Haziran: Norveç - Senegal

25 Haziran: Ekvador - Almanya

28 Haziran: Panama - İngiltere

1 Temmuz: Son 32 turu

5 Temmuz: Son 16 turu

19 Temmuz: Final