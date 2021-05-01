Euro
9.96
Dolar
8.29
BIST 100
1,397.82
Altın
1,769.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda Avrupa üçüncüsü oldu.

Fatih Çakmak   | 01.05.2021
Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Ankara

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlar kategorisinde Neslihan Yiğit, yarı final mücadelesinde Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Carolina Marin'e 21-18/21-9 setlerle 2-0 yenildi ve bronz madalya kazandı.

Avrupa üçüncüsü olan Neslihan Yiğit, Avrupa şampiyonalarında bu başarıya ulaşan ikinci milli sporcu oldu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 576 bini geçti
Berlin’de Alman hükümetinin Kovid-19 salgınında izlediği politika protesto edildi
KKTC'de ilave Kovid-19 tedbirleri açıklandı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor
Dünya genelinde 1,11 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda çeyrek finalde