NBA Avrupa projesi tanıtımının 2027'nin ekim ayında yapılması planlanıyor

Mark Tatum, NBA finalleri öncesinde düzenlenen basın toplantısında NBA Avrupa projesine dair açıklamalarda bulundu.

NBA Avrupa projesiyle ilgili son derece önemli gelişmeler kaydettiklerini belirten Tatum, "2027 yılının ekim ayı için planladığımız lansman öncesinde artık son aşamalara geldik. Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ile ortaklığımız kapsamında, taraftarlara, kulüplere ve oyunculara önemli faydalar sağlayacağını düşündüğümüz bir model geliştirdik. Bu doğrultuda, görüşmeler yürüttüğümüz kulüplere ve yatırımcı gruplarına nihai tekliflerin bu ayın sonuna kadar teslim edilmesi gerektiğini ilettik. Bunun ardından süreci değerlendireceğiz ve FIBA da kendi süreçlerini yürütecek. Bu nedenle, kaydedilen ilerlemeden son derece memnunuz." ifadelerini kullandı.

"Avrupa basketboluna, bugüne kadar yapılmamış bir yatırım yapacağız"

Tatum, Avrupa basketbolunu daha üst seviyeye taşımak istediklerini dile getirerek, "FIBA ile ortaklığımız kapsamında, organizasyon formatı, teklif süreci ve yönetişim yapısı gibi konularda önemli ilerlemeler kaydettik. Ligimizin, erişimi genişleteceğine ve Avrupa basketbolunu daha üst seviyeye taşıyacağına inanıyoruz. Burada oluşturmaya çalıştığımız ve oluşturacağımız yapı, taraftarlara, kulüplere ve oyunculara önemli faydalar sağlayacak daha açık ve başarıya dayalı bir sistem olacak. Avrupa basketboluna, bugüne kadar yapılmamış bir yatırım yapacağız. Buradaki takımlar, ekonomik getirilerin ve oluşturulan değerin çok büyük bölümünü alacak. Oluşturulan yapının, tüm paydaşlar için sürdürülebilir büyümeyi destekleyeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Son iki aydır kulüplerle doğrudan görüşmeler yaptıklarını aktaran Tatum, şöyle devam etti:

“Görüşmelerde, söz konusu modelin takımlar ve Avrupa basketbolu için uzun vadeli değer üretmek amacıyla tasarlandığını ve amacın değer transferi yapmak olmadığını anlatıyoruz. 'Franchise' ücretlerinden elde edilecek yatırımın çok büyük bir kısmı yeniden Avrupa basketboluna yatırım olarak geri dönecek. Dolayısıyla bu paranın ABD'ye aktarılacağı yönündeki iddialar kesinlikle doğru değil. Kulüplerle yürüttüğümüz görüşmelerde, ligin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için pazarlama alanında yapmayı planladığımız yatırımları da anlatıyoruz. Bu ligi hayata geçirdiğimizde, yalnızca spor dünyasında değil, tüm tüketici markaları arasında da en büyük pazarlama kampanyalarından birini gerçekleştireceğiz.”

"Basketbol Şampiyonlar Ligi, bu yapının önemli bir parçası"

NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum, önümüzdeki sezonda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak takımın NBA Avrupa'ya katılım hakkı elde edeceğini dile getirdi.

Tatum, NBA Avrupa projesiyle kulüplere ve taraftarlara fayda sağlayacak bir sistem kuracaklarını kaydederek "Bu sistem, bugün mevcut olan yapıya kıyasla çok daha fazla başarıya dayalı bir sistem olacak ve kulüplerin ligimize katılabilmeleri için açık bir yol sunacak. Bu da daha fazla şeffaflık, daha anlamlı maçlar ve yatırım yapmaya yönelik daha güçlü teşvikler oluşturacak. Sonuç olarak tüm basketbol ekosistemine fayda sağlayacak. FIBA'daki ortağımız olan Basketbol Şampiyonlar Ligi, bu yapının önemli bir parçası. Örneğin, 2027 yılının ekim ayında bir lansman gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Önümüzdeki Basketbol Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonu, ligimiz için katılım hakkı elde edecek. Aslında bu, tüm ekosistemin nasıl uyumlu hale geleceği ve bundan nasıl fayda sağlayacağı açısından son derece önemli bir örnek." değerlendirmesinde bulundu.

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) ile görüşmelerin sürdüğünü anlatan Mark Tatum, sözlerini şöyle tamamladı:

"En başından beri tüm tarafların basketbolun çıkarları doğrultusunda ortak bir zeminde buluşması gerektiğine inandığımızı tutarlı bir şekilde ifade ettik. Aynı zamanda biz gerçekçiyiz. Eğer bunu başaramazsak, FIBA da dahil olmak üzere ortaklarımız ve yatırımcılarımızla birlikte ilerlemeye hazırız. FIBA'nın desteği ve liderliğiyle, önümüzdeki birkaç hafta içinde Basketbol Avrupa Ligi yönetimiyle yeniden bir araya gelmeyi planlıyoruz. Ancak tekrar ifade etmem gerekirse, Basketbol Avrupa Ligi sistemindeki herkesin, hem kulüplerin hem de ligin anladığı üzere, ligimizde kalıcı bir yer edinmenin tek yolu teklif sürecinden geçmek ve yatırım sürecimiz kapsamında kalıcı bir 'franchise' hakkı elde etmek. Bununla birlikte, bir anlaşmaya varamazsak ortaklarımız ve yatırımcılarımızla birlikte ilerlemeye hazırız. Bu elbette ideal bir durum olmaz. Ancak Avrupa basketbolunu büyütmeye ve ona yatırım yapmaya kararlı yeterli sayıda yatırımcımızın bulunduğuna ve FIBA'daki ortaklarımızla birlikte hareket ettiğimize inanıyoruz. Bu nedenle ortaklarımız ve yatırımcılarımızla birlikte ilerlemeye hazır durumdayız."