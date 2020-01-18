Nazlı Savranbaşı cimnastikteki zorlu yolculuğunu olimpiyat kotasıyla taçlandırdı
Henüz 4 yaşında cimnastikle tanışan Nazlı Savranbaşı, büyükler kategorisinde mücadele ettiği ilk yılda 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota almayı başardı.
İzmir
Henüz 4 yaşında cimnastikle tanışan ve geçen yılki Dünya Şampiyonası'nda 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alan Nazlı Savranbaşı'nın antrenörü Özgür Gümüşlü, "Düşüncemiz Tokyo'da final yapmak." dedi.
9 Ekim 2003 doğumlu Nazlı Savranbaşı, çalışmalarını Özgür ve Aysel Gümüşlü ile sürdürüyor. Geçen yıl büyükler kategorisinde yarışmaya başlayan genç sporcu, 16 yaşında Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda gösterdiği performansla 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota aldı.
Özgür Gümüşlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcusunun 2019'da ilk kez büyükler kategorisinde yarıştığını hatırlatarak, yarışma tecrübesi olmamasına rağmen güzel sonuçlar aldığını söyledi.
Almanya'daki Dünya Şampiyonası'nda kota alarak çok önemli bir başarıya imza attıklarını kaydeden Gümüşlü, "En genç sporcu olarak da olimpiyat kotasını aldık. Yılı olimpiyat kotası alarak tamamladık. Bizim için güzel bir yıl oldu. Çalışmalarımız amacı olimpiyatlara kalmak yönündeydi. Günde iki antrenmanla çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Çok mutluyuz, cimnastikte kadınlarda da başarılı olduğumuzu gösterdik. Olimpiyatlarda da finale kalıp, madalya almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.