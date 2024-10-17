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Spor

Namağlup boksör Havvanur dünya şampiyonluğu için yumruk sallıyor

Boksa 1,5 yıl önce başlayan ve bu kısa süreye 2 Türkiye, 2 de Avrupa şampiyonluğu sığdıran milli boksör Havvanur Kethüda, dünya şampiyonu olmak istiyor.

Bilal Kahyaoğlu  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Namağlup boksör Havvanur dünya şampiyonluğu için yumruk sallıyor Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Milli boksör Havvanur, 8 yıllık basketbol kariyerini bırakarak 2023 yılının şubat ayında boksa başladı.

Ringlerde fırtına gibi esen milli boksör, ikişer kez katıldığı Türkiye ve Avrupa şampiyonalarından altın madalya ile döndü.

Karadağ'da 20 Ekim-5 Kasım tarihlerinde yapılacak Genç Erkek ve Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na milli takım ile Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan Havvanur, namağlup unvanını koruyarak bu şampiyonadan da altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Milli boksör Havvanur Kethüda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılından 2023 yılına kadar ilçe takımlarında basketbol oynadığını belirtti.

Bir basketbol maçı sırasında karşı takımın antrenörünün kendisine "Boks yapar mısın?" dediğini anlatan Havvanur, "Bu şekilde boksa başladım. Antrenmanlarımı yaptım. Çok çalıştım. Kısa süre sonra Türkiye şampiyonası vardı. Ona katıldım ve şampiyon oldum. Daha sonra yıldızlar kategorisinde Romanya'da Avrupa şampiyonu oldum. 2024'te gençler kategorisinde Türkiye ve Avrupa şampiyonu oldum. 1,5 yıldır boks yapıyorum. 1,5 sene gibi kısa bir süre önce boksa başlamama rağmen iyi başarı elde ettim." diye konuştu.

Aldığı başarılardan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Havvanur, Dünya Şampiyonası'na yoğun bir şekilde hazırlandıklarını kaydetti.

"Dünya Şampiyonası'nda yenilmeden maçları almayı umut ediyorum"

Hedeflerinden de bahseden Havvanur, şunları söyledi:

"Dünya Şampiyonası için kamptayız. Hazırlıklarımız devam ediyor. Dünya şampiyonluğu hedefliyorum. Asla yenilgim olmadı. İlk ve ikinci rauntlarda maçlarımı kazandım. Bu şekilde Dünya Şampiyonası'na gideceğim. Dünya Şampiyonası'nda yenilmeden maçları almayı umut ediyorum. Dünya şampiyonluğu hedefliyorum."

Kampın verimli geçtiğini anlatan Havvanur, emeği geçenlere teşekkür etti.

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