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Spor

Naim Süleymanoğlu Türkiye Halter Şampiyonası, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi

Fatih Çakmak   | 06.05.2021
Naim Süleymanoğlu Türkiye Halter Şampiyonası, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi

Ankara

Bursa'da 17-20 Mayıs tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle ertelendi.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, "Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, 29 Mart'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan Kovid-19 tedbirleri göz önünde bulundurularak federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe alınmıştır. Antrenör, hakem ve sporcularımıza duyurulur." ifadeleri kullanıldı.


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