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Spor

Muş'ta 250 çocuğun "Karate Kuşak Terfi Töreni" düzenlendi

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan karate kurslarına katılan 7-18 yaş aralığındaki 250 karateci, kuşak heyecanı yaşadı.

Sabri Yıldırım  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
Muş'ta 250 çocuğun "Karate Kuşak Terfi Töreni" düzenlendi Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Muş Spor Salonu'nda düzenlenen "Karate Kuşak Terfi Töreni"nde konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Gençlik ve Spor Müdürlüğünün devam eden birçok kursunun olduğunu söyledi.

Karate kursundaki 250 çocuğun kuşak heyecanına şahitlik ettiklerini ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Yavrularımıza antrenörlerimiz eşliğinde her kademede kurslar veriyoruz. 'Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur' şiarına inanıyoruz. Çocuklarımızın daha disiplinli, daha sağlıklı yaşaması, zararlı alışkanlıklardan uzak durması ve sporla bütünleşik hayatlarının olması noktasında tüm ekip arkadaşlarımızla yoğun bir çaba içindeyiz. Özellikle yavrusunu spora götüren velileri gördükçe çok mutlu oluyorum. Bu manzarayı ilimizde artıracağız. Geçen yıl spor kulüplerine yaklaşık 7,5 milyon lira destek verdik. Bu yılda yardımlarımız devam edecek."

Çocukları yarınlara daha disiplinli, daha paylaşımcı ve ruhen daha sağlam şekilde hazırlamak istediklerini vurgulayan Çakır, "Muş'taki tüm çocuklarımızı sporun bir branşıyla uğraşır hale getireceğiz. Kayak, tekvando, karate, güreş gibi belli başlı sporlarda baskın bir üstünlüğümüz var. Muş'ta ileriye yönelik umut verici derecelerimiz var. İnşallah bunu farklı branşlara da yayacağız." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise, karate sporcularının çok başarı olduğunu belirtti.

Karate branşında yaklaşık 500 sporcunun bulunduğunu anlatan Taşdemir, "Çocuklarımıza ve gençlerimize burada kurslar düzenlemekteyiz. Haftanın 7 günü karate eğitimlerimiz devam ediyor. Sporcular, bu yılın ilk 2 ayında ilimize 53 madalya getirme başarısı gösterdiler. Çeşitli şampiyonalarda başarılarımız mevcut. Buradan milli takıma sporcu göndermek istiyoruz. Karate branşı olarak şu anda çok iyi noktadayız." ifadelerini kullandı.

Kuşak töreni, sporcuların gösteri yapmasıyla sona erdi.

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