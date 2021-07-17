Euro
10.11
Dolar
8.52
BIST 100
1,363.28
Altın
1,811.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın antrenman turları yapıldı.

Canan Tükelay   | 17.07.2021
Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı Fotoğraf: Mustafa Bayer / AA

Afyonkarahisar

Şampiyonada antrenman turları Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Organizasyon, Afyonkarahisar Belediyesi'nin katkılarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenleniyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, yaptığı açıklamada ilk günü kazasız bir şekilde tamamladıklarını ifade etti.

Toplamda 16 sporcuyla Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nı Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiklerini ifade eden Akülke, şöyle konuştu:

"Bugünkü etabımızı bitirdik. Yarın finallerimiz gerçekleşecek. Bu organizasyonların bundan sonra Afyonkarahisar Motor Sporlarında yıl içinde sürekliliğini sağlayacağız. Önümüzdeki günlerde de Afyonkarahisar ve Türkiye için çok önemli bir organizasyonumuz var. Belki de bu organizasyon o organizasyonun habercisi olacak. Dünya Motokros Şampiyonası ve Türkiye MotoFest 1-5 Eylül arasında yine olduğumuz bölgede Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleşecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 7 bin 666 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 38 kişi yaşamını yitirdi
İtalya'da Kovid-19 salgınında 3 binin üstünde günlük vaka kaydedildi
Almanya’da Kovid-19 vakaları yeniden artmaya başladı
ABD'de son 24 saatte 418 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Tokyo Olimpiyat semtinde ilk pozitif Kovid-19 vakası

Benzer haberler

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası Afyonkarahisar'da başladı

15 Temmuz'un kahraman şehidi Ömer Halisdemir'in kabrinde tören düzenlendi

Ralli şampiyonu 72 yaşındaki 'süper babaanne', yeni yaşına 9 yaşındaki torunuyla yarışarak girdi

Ralli şampiyonu 72 yaşındaki 'süper babaanne', yeni yaşına 9 yaşındaki torunuyla yarışarak girdi
Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası heyecanı

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası heyecanı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası birinci ayak yarışları Uşak'ta tamamlandı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası birinci ayak yarışları Uşak'ta tamamlandı