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Spor

Motokrosta Avrupa Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası yarışları Gönen'de yapılacak

Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı MX Parkuru, iki önemli yarışa ev sahipliği yapacak.

Rıdvan Tandoğan   | 06.10.2022
Motokrosta Avrupa Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası yarışları Gönen'de yapılacak

Balıkesir

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2022 takviminde yer alan Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı ile Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokors Şampiyonası, 8-9 Ekim tarihlerinde Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenecek.

İlk gün Balkan ülkelerinin yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Makedonya, Moldova ve Bosna Hersek'ten sporcular mücadele edecek.

Türkiye Şampiyonası'nın 5. ayağı ise MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında koşulacak.

Şampiyonada 7 Ekim Cuma günü teknik kontroller, 8 Ekim Cumartesi günü öğleden önce antrenman ve sıralama turları yapılacak. Aynı gün öğleden sonra ilk etap yarışlar start alacak. 9 Ekim Pazar günü saat 10.00'da ise BMU Avrupa Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası yarışları gerçekleştirilecek.


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