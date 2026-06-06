MotoGP'nin Macaristan'daki sprint yarışında Toprak Razgatlıoğlu, 13. oldu

Yunus Kaymaz
06 Haziran 2026•Güncelleme: 06 Haziran 2026
Başkent Budapeşt'teki 4 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde 26 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sprint turunda, 21:22.04'lük derece elde eden Ducati Lenovo takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez birinci sırayı aldı.
Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 13. sırada bitirdi.
MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcusu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.
Milli sporcu, bugün gerçekleştirilen sıralama turunu ise 18. sırada tamamladı.
Macaristan Grand Prix'si yarın TSİ 15.00'te koşulacak.