Montella: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda adım adım ilerleyerek amacımıza ulaşmak istiyoruz

İtalyan teknik adam ile milli futbolcular Ozan Kabak ve Deniz Gül, ay-yıldızlı ekibin Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdüğü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Turnuvaya "sıkı" hazırlandıklarını belirten Montella, "Keyifli hafta oldu. Her şeyi organize etmeye çalışıyoruz. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili ufak bir korku yaşadık. Normale döndü. Antrenmanlara başlayabilir. Acele etmiyorum. Riske girmek istemiyoruz. Mustafa Eskihellaç da ufak bir sakatlık geçirdi. Durumunu takip ediyoruz. Arda'yı çok iyi gördüm. Kenan da o şekilde. Ferdi'nin durumunu takip altındayız. Herkesi çok iyi ve motive gördüm. Ancak kadrodaki bazı arkadaşlarımız bizimle olamayacak. Benim için zor bir gün olacak. Futbol bu. Maalesef bazı kararları vermek durumunda olacağız." dedi.

Avustralya, Paraguay ve ABD'nin yer aldığı dengeli bir grupta olduklarını vurgulayan 51 yaşındaki teknik adam, "Hayalperest bir insanım. Büyük hedefleri olan biriyim. Bu, DNA'mda var. Her seferinde adım adım ilerlemek isteyen bir insanım. Hedefimiz gruptan en iyi şekilde çıkabilmek ve sonra da adım adım ilerleyebilmek. Dengeli rakiplerle karşılaşacağız. Futbol bir enstantane oyunudur. Bir anlık reaksiyonla her şey değişebilir. Adım adım ilerleyerek en iyi şekilde hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız." diye konuştu.

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ve Venezuela ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Vincenzo Montella, "Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon. Her ülke farklı bir futbol kültürüne sahip. Hazırlık maçında karşılaşacağımız Kuzey Makedonya'nın Avustralya'ya benzer futbol oynadığını tespit ettiğimiz için tercih ettik. Venezulea, Güney Amerika takımı. Farklı bir kültür. Bu tarz seçimlerde rakiplerimize göre karar alıyoruz. Yarın Kuzey Makedonya ile yapacağımız maçta farklı isimleri sahada göreceğiz. Her şey bir oyun metoduna bağlı olacak. Hazırlık maçlarında da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip başarılı sonuçlar almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ozan Kabak: "Bu heyecan tarif edilemez"

Milli futbolcu Ozan Bak, Dünya Kupası'nda iz bırakmak istediklerini dile getirdi.

Çok iyi bir takıma sahip olduklarını ifade eden Ozan, "Çok heyecanlıyız. 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyoruz. Bu heyecan tarif edilemez. En iyi şekilde ülkemizi temsil etmeye çalışacağız. Burası milli takım. En iyi futbolcular burada. Ülkemiz için en iyi kimse o oynayacak. Diğerleri de onu destekleyecek." değerlendirmesini yaptı.

Çok iyi bir sezon geçirdiğini aktaran 26 yaşındaki stoper, şöyle devam etti:

“Sakatlık sonrasında çalışmalarımın karşılığını aldım. Çok mutluyum ve gururluyum. Sürekli gelişen bir milli takım var. Her maç gelişiyoruz. Her şey çok güzel geçiyor. Bundan sonra yavaş yavaş havaya girip turnuvayı en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. Avrupa'da neredeyse 8. senem oldu. Ülkemi gururla temsil ediyorum. Bu, benim için güzel bir kariyer. Keyif alıyorum. Dünya Kupası benim çocukluk hayalim. 2002 jenerasyonu bizim idollerimiz. Biz kendi izimizi bırakmak istiyoruz. Onlar bizim için ilham kaynakları. İnşallah biz de kendi tarihimizi yazarız.”

Deniz Gül: "Çok büyük hayallerim var"

Ay-yıldızlı oyuncu Deniz Gül, Dünya Kupası'nda koydukları hedeflere hep birlikte ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Çok iyi oyunculara sahip olduklarını vurgulayan Deniz, "Her zaman sahada en iyisini vermeye çalışıyorum. Çok büyük hayallerim ve hedeflerim var. Hepsine hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum. Umarım biz de 2002 Dünya Kupası'nda olduğu gibi aynısını ya da daha iyisini yapabiliriz." diye konuştu.