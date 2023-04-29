Dolar
19.45
Euro
21.43
Altın
1,989.40
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,617.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilk uzay yolcularını açıklıyor
logo
Spor

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin olimpiyat heyecanı

Yüzme Milli Takım Seçmelerinde 1500 metre serbest stilde Türkiye rekoru kırarak olimpiyat barajını geçen milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya hedefliyor.

Gökhan Zobar  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin olimpiyat heyecanı Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Başarılı yüzücü, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda Stefano Nurra anısına düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takım Seçmeleri'nde 1500 metre serbest stilde 14:56.67’lik derecesiyle Olimpiyat A barajını geçti. Tunçelli, 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde Türkiye'ye yüzme branşında ilk kotayı kazandıran isim oldu.

Derecesiyle 15-16 yaş, 17-18 yaş ve açık yaş Türkiye rekorlarının sahibi olan 15 yaşındaki milli yüzücü, gelecek aylarda gerçekleşecek uluslararası organizasyonlara odaklandı.

Fenerbahçe Spor Kulübünün başarılı yüzücüsü Kuzey Tunçelli, AA muhabirine olimpiyat barajını geçmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ailesinin yönlendirmesiyle yüzmeye başladığını belirten Tunçelli, "Küçük yaşlardan itibaren suyla oynamayı çok seviyordum. Anne ve babam bu sevgimi görüp beni yüzmeye yazdırdı. 8 yaşından beri yüzüyorum. Bu başarıları kazandığım için çok mutluyuz." dedi.

Tunçelli, önünde uzun yıllar olduğunu ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çok çalışacağını ifade etti. Yarışmalara sıkı bir antrenman temposuyla hazırlandığını anlatan Tunçelli, milli takım ve kulüp antrenörlerine teşekkür etti.

Edirne'nin ev sahipliğinde düzenlenen milli takım seçmelerinde 1500 metre serbest stilde kendi yaş kategorisinde son dönemlerin en iyi derecesini elde ettiğini dile getiren Tunçelli, şunları kaydetti:

"1500 metre serbest stilde 14:56.67’lik derecemle Olimpiyat A barajını geçtim. Çok mutluyum. Kariyerimin çok başlarındayım. Seneye olimpiyatlarda ülkem adına yarışacağım. Bunun için çok heyecanlıyım. İlk hedefim bu yıl ki Dünya Gençler Şampiyonası ve Avrupa Gençler Şampiyonası'nda birinci olmak. Önümüzdeki yarışları bir bir kazanarak Türk bayrağını göndere çektireceğim. Olimpiyatlarda da finalde yüzüp madalya kazanmayı hedefliyorum."

"Başarı için çok çalışıyoruz"

Milli takım antrenörü Aykut Çelik, başarılı yüzücünün gelecek vadeden bir sporcu olduğunu söyledi.

Elde edilen dereceyle Tunçelli'nin kendi yaş kategorisinde birinci sıraya oturduğunu ifade eden Çelik, "Bu yıl İsrail'de Dünya Gençler Şampiyonası var. İnşallah orada İstiklal Marşı'mızı dinleteceğiz. Yine Avrupa'daki organizasyonlarda da altın madalya hedefliyoruz. Tunçelli, çok genç olmasına rağmen dünya büyükler sıralamasında 11. sırada. Gençlerde ise 1. sıradayız. İyi gidiyoruz ama bunun için çok çalışıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür
Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
Ankara merkezli 15 ilde FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyon
İzmir'de sitede çıkan yangınla ilgili deliller toplanacak
Adıyaman'daki konteyner kentlere 24 bin depremzede yerleştirildi

Benzer haberler

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin olimpiyat heyecanı

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin olimpiyat heyecanı

Genç yüzücüler Edirne'deki milli takım seçmelerinde iki Türkiye rekoru kırdı

Bocce oynayarak zinde kalan Edirne Huzurevi'nin "70'lik delikanlıları" şampiyonluk hedefliyor

Bakan Kasapoğlu: Son 4 ayda sporcularımız 340 altın, 385 gümüş, 320 bronz olmak üzere 1045 madalya aldı

Bakan Kasapoğlu: Son 4 ayda sporcularımız 340 altın, 385 gümüş, 320 bronz olmak üzere 1045 madalya aldı
Avrupa şampiyonu yüzücü Şiroğlu, Global Games'te altın madalya peşinde

Avrupa şampiyonu yüzücü Şiroğlu, Global Games'te altın madalya peşinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet