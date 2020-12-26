Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir olimpiyat A barajını geçti
Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda elde ettiği dereceyle olimpiyat A barajını geçti.
İstanbul
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Berkay Ömer Öğretir, Galatasaray Ergun Gürsoy Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonun 200 metre kurbağalama yarışında 2.09.86'lık derecesiyle olimpiyat A barajını geçmeyi başardı.
Sarı-kırmızılı kulüp, başarısından dolayı milli yüzücü ve Eray Açıkgöz'ü tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerinde sporcularımızın elde ettiği dereceleri yakından takip ediyor ve başarılarından dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Seçmelerde, 200 metre kurbağalama yarışında 02.09.86 derecesiyle Olimpiyat A barajını geçen Berkay Ömer Öğretir'i başarısından dolayı tebrik ediyorum. Geçen yıl 100 metre kurbağalamada aynı başarıyı gösteren milli yüzücümüzün performansını gelecek yarışlarda artırarak sürdüreceğine yürekten inanıyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.