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Spor, Tokyo 2020

Milli yüzücü Baturalp Ünlü, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na gitme hakkı elde etti

Milli yüzücü Baturalp Ünlü, Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na davet edildi.

Musa Samur   | 02.07.2021
Milli yüzücü Baturalp Ünlü, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na gitme hakkı elde etti

Ankara

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Daha önce 200 metre serbestte 1.47.08 derecesiyle Olimpiyat B Barajını geçen milli yüzücümüz Baturalp Ünlü, Uluslararası Yüzme Federasyonundan aldığı davetle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkı kazandı." ifadelerini kullandı.

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