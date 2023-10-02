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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar’da “Expo 2023 Doha” fuarı kapsamında gerçekleştirilen Türkiye- Katar Ticaret Heyeti Toplantısı’nda konuşuyor.
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Spor

Milli voleybolcu Mert Matic, ABD maçını değerlendirdi: Olimpiyat hayalimiz için elimizden geleni yapacağız

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Mert Matic, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'nun 3. maçında karşılaşacakları ABD'yi yenmek ve olimpiyat hayallerini gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Hüseyin Burak Demirer  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
Milli voleybolcu Mert Matic, ABD maçını değerlendirdi: Olimpiyat hayalimiz için elimizden geleni yapacağız

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonundan yarınki maçla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Matic, "Elemelere çok güzel bir galibiyetle başladık. Sırbistan karşısında takım halinde çok iyi bir performans sergiledik. İkinci karşılaşmamızda Slovenya karşısında setin kırılma anlarında iyi servis atamadık ve karşılaşmadan mağlup ayrıldık. Yarın ABD ile çok zorlu bir maç oynayacağız. ABD karşısında da galip gelmek istiyoruz. Olimpiyat hayalimiz var. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen elemelerde mücadele eden ay-yıldızlılar, yarın TSİ 10.00'da ABD ile karşılaşacak.

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