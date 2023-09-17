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Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Slovenya'daki WTA turnuvasında ikinci oldu

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Slovenya'da düzenlenen WTA 125 turnuvasında kariyerinde ilk kez oynadığı final müsabakasında ikincilik elde etti.

Fatih Çakmak  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Slovenya'daki WTA turnuvasında ikinci oldu

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lübliyana'da gerçekleştirilen organizasyonda Zeynep, final maçında İspanyol Marina Bassols Ribera ile karşılaştı.

Ribera'ya 6-0, 7-6'lık setlerle 2-0 yenilen Zeynep, ikinci oldu.

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