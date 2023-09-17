Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Slovenya'daki WTA turnuvasında ikinci oldu
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Slovenya'da düzenlenen WTA 125 turnuvasında kariyerinde ilk kez oynadığı final müsabakasında ikincilik elde etti.
Ankara
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lübliyana'da gerçekleştirilen organizasyonda Zeynep, final maçında İspanyol Marina Bassols Ribera ile karşılaştı.
Ribera'ya 6-0, 7-6'lık setlerle 2-0 yenilen Zeynep, ikinci oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.