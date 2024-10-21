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Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Japonya'daki WTA turnuvasında ikinci tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 500 turnuvası Toray Pan Pasifik Açık'ta Polonyalı rakibi Magdalena Frech'i yenerek ikinci tura çıktı.

Fatih Erel  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Japonya'daki WTA turnuvasında ikinci tura yükseldi

İstanbul

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki turnuvada, milli tenisçi, rakibini 1-6, 6-4, 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek elemelerden geldiği turnuvada ikinci tura yükseldi.

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