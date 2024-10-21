Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Japonya'daki WTA turnuvasında ikinci tura yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 500 turnuvası Toray Pan Pasifik Açık'ta Polonyalı rakibi Magdalena Frech'i yenerek ikinci tura çıktı.
İstanbul
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki turnuvada, milli tenisçi, rakibini 1-6, 6-4, 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek elemelerden geldiği turnuvada ikinci tura yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.