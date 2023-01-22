Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Estonya'da şampiyon oldu
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Estonya'da düzenlenen W40 Tallinn Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Ankara
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Tallinn'deki organizasyona elemelerden başlayan Zeynep'in, finalde 1 numaralı seribaşı Slovak Viktoria Kuzmova'yı 7-6, 3-6 ve 6-3'lik setlerle 2-1 yendiği belirtildi.
Milli tenisçinin bu galibiyetle kariyerinin en üst seviye şampiyonluğuna ulaştığı aktarıldı.
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