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Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Estonya'da şampiyon oldu

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Estonya'da düzenlenen W40 Tallinn Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Fatih Gazioğlu   | 22.01.2023
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Estonya'da şampiyon oldu

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Tallinn'deki organizasyona elemelerden başlayan Zeynep'in, finalde 1 numaralı seribaşı Slovak Viktoria Kuzmova'yı 7-6, 3-6 ve 6-3'lik setlerle 2-1 yendiği belirtildi.

Milli tenisçinin bu galibiyetle kariyerinin en üst seviye şampiyonluğuna ulaştığı aktarıldı.


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