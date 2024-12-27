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Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Brisbane International elemelerinde final turuna yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 500 turnuvası Brisbane International'ın elemelerinde Ekaterina Makarova'yı yenerek final turuna yükseldi.

Ceren Aydınonat  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Brisbane International elemelerinde final turuna yükseldi

İstanbul

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 22 yaşındaki milli tenisçi, Avustralya'nın Brisbane kentindeki elemelerde mücadele etti.

Sezonun ilk maçında Ekaterina Makarova ile karşı karşıya gelen Zeynep, Rus rakibi karşısında 52 dakika süren müsabakada sahadan 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Milli sporcu, final turunda 29 Aralık Pazar günü bir başka Rus tenisçi Polina Kudermetova ile karşı karşıya gelecek.

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