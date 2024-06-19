Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Berlin Açık'a 2. turda veda etti
Zeynep Sönmez, WTA 500 düzeyindeki Berlin Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Victoria Azarenka'ya 2-0 yenilerek 2. turda elendi.
Ankara
Kadınlar dünya sıralamasının 157. basamağındaki Zeynep, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyonun 2. turunda, klasmanın 19. sırasındaki Azarenka ile karşılaştı.
Kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunan Belaruslu raket, 22 yaşındaki Zeynep'i 6-3'lük setlerle mağlup ederek çeyrek finale çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.