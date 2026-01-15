Dolar
Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta Ekaterina Alexandrova ile karşılaşacak

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta adını ana tabloya yazdıran milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda Rus tenisçi Ekaterina Alexandrova ile karşı karşıya gelecek.

Fatih Erel  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta Ekaterina Alexandrova ile karşılaşacak

İstanbul

Organizasyon tarafından yapılan açıklamada, kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağında yer alan 23 yaşındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenecek turnuvanın ilk turunda 11 numaralı seribaşı Rus raket Ekaterina Alexandrova ile karşılaşacak.

2026 Avustralya Açık ilk tur maçları, 18 Ocak Pazar günü başlayacak.

