Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta Ekaterina Alexandrova ile karşılaşacak
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta adını ana tabloya yazdıran milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda Rus tenisçi Ekaterina Alexandrova ile karşı karşıya gelecek.
İstanbul
Organizasyon tarafından yapılan açıklamada, kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağında yer alan 23 yaşındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenecek turnuvanın ilk turunda 11 numaralı seribaşı Rus raket Ekaterina Alexandrova ile karşılaşacak.
2026 Avustralya Açık ilk tur maçları, 18 Ocak Pazar günü başlayacak.
