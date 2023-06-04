Dolar
20.96
Euro
22.44
Altın
1,948.20
ETH/USDT
1,902.90
BTC/USDT
27,193.00
BIST 100
5,114.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli tenisçi Melisa Ercan, Fransa'daki turnuvada ikinci tura yükseldi

Milli tenisçi Melisa Ercan, Fransa'da düzenlenen Roland Garros'nun gençler kategorisinde ikinci tura yükseldi.

Fatih Gazioğlu  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Milli tenisçi Melisa Ercan, Fransa'daki turnuvada ikinci tura yükseldi

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 yaşındaki milli sporcu, başkent Paris'te gerçekleştirilen organizasyonda dünya gençler 42 numarası ABD'li Tatum Evans'ı 6-2 ve 6-3'lik setlerle 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Dünya gençler 34 numarası Melisa, bu sonuçla grand slam turnuvalarındaki ilk ana tablo galibiyetini de aldı.

Melisa Ercan, Roland Garros'nun ikinci turunda ise dünya gençler 2 numarası Japon Sarah Saito ile karşılaşacak.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tebrikler sürüyor
Bakan Yumaklı: Üretimden tüketime her aşama için planladığımız yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz
THY, İzlanda'nın hava yolu şirketi Icelandair ile ortak uçuş anlaşması imzaladı
Sağanak Bolu-Abant kara yolunda taşkınlara neden oldu

Benzer haberler

Milli tenisçi Melisa Ercan, Fransa'daki turnuvada ikinci tura yükseldi

Milli tenisçi Melisa Ercan, Fransa'daki turnuvada ikinci tura yükseldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet