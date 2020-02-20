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Spor

Milli tekvandocular, Avrupa Başkanlık Kupası'nda 2 madalya daha aldı

Türk tekvandocular, 5. Avrupa Başkanlık Kupası'nın ikinci gününde 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Abdulkadir Karakaya   | 20.02.2020
Milli tekvandocular, Avrupa Başkanlık Kupası'nda 2 madalya daha aldı

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci günü, büyük erkekler ve kadınlar kategorilerinde dörder sıklette yapılan müsabakalarla sona erdi.

Kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazandı. Kadınlar 53 kiloda mücadele eden Tuğba Yılmaz da gümüş madalya elde etti.

İkinci gün sonunda büyükler kategorisinde tüm müsabakalar sona ererken, Türkiye toplamda 3 altın ve 4 gümüş madalya kazandı.

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından düzenlenen ve olimpiyat için puan veren turnuvanın üçüncü gününde yıldızlar, son gününde ise gençler kategorisinde müsabakalar yapılacak.

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