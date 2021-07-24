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Spor, Tokyo 2020

Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım Tokyo'da yarı finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, çeyrek finalde Kolombiyalı Andrea Vargas Ramirez'i yenerek yarı finale yükseldi.

Erkan Tiryaki   | 24.07.2021
Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım Tokyo'da yarı finale yükseldi Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü / AA

Tokyo

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, Ramirez'le karşılaştı.

Rukiye, 3. ve son rauntta bitime 6 saniye kala aldığı puanla 31-30 öne geçti. Son saniyelerde üstünlüğünü koruyan milli tekvandocu, maçı 31-30 alarak yarı finale yükseldi.

Milli sporcu yarı finalde bugün TSİ 10.30'da İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'la karşılaşacak.

Bakan Kasapoğlu yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rukiye Yıldırım'ı desteklemek için Makuhari Messe Spor Salonu'na geldi.

Kasapoğlu, rakibini mağlup ederek çeyrek finale çıkan Rukiye'ye destek verdi.

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