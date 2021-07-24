Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım Tokyo'da yarı finale yükseldi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, çeyrek finalde Kolombiyalı Andrea Vargas Ramirez'i yenerek yarı finale yükseldi.
Tokyo
Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, Ramirez'le karşılaştı.
Rukiye, 3. ve son rauntta bitime 6 saniye kala aldığı puanla 31-30 öne geçti. Son saniyelerde üstünlüğünü koruyan milli tekvandocu, maçı 31-30 alarak yarı finale yükseldi.
Milli sporcu yarı finalde bugün TSİ 10.30'da İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'la karşılaşacak.
Bakan Kasapoğlu yalnız bırakmadı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rukiye Yıldırım'ı desteklemek için Makuhari Messe Spor Salonu'na geldi.
Kasapoğlu, rakibini mağlup ederek çeyrek finale çıkan Rukiye'ye destek verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.