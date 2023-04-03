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Spor

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Avusturya'da altın madalya kazandı

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Avusturya'da düzenlenen turnuvada altın madalya aldı.

Fatih Çakmak  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Avusturya'da altın madalya kazandı

Ankara

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre Hatice Kübra İlgün, Avusturya'nın İnnsbruck kentinde 1-2 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen ve 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Avusturya Açık Tekvando Turnuvası'nda kadınlar -57 kiloda şampiyon oldu.

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