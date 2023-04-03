Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Avusturya'da altın madalya kazandı
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Avusturya'da düzenlenen turnuvada altın madalya aldı.
Ankara
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre Hatice Kübra İlgün, Avusturya'nın İnnsbruck kentinde 1-2 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen ve 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Avusturya Açık Tekvando Turnuvası'nda kadınlar -57 kiloda şampiyon oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.