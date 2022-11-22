Milli sürat patenci Muhammed Bozdağ, Polonya'da gümüş madalya kazandı
Polonya'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Challenge Serisi 1 yarışmasında milli sporcu Muhammed Bozdağ, gümüş madalya aldı.
Ankara
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bialystok kentinde düzenlenen organizasyonda Muhammed, genç erkekler 1000 metre finalinde mücadele etti.
Milli sürat patenci, 47 sporcunun yer aldığı 1000 metre mesafede ikinci oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.