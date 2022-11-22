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Spor

Milli sürat patenci Muhammed Bozdağ, Polonya'da gümüş madalya kazandı

Polonya'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Challenge Serisi 1 yarışmasında milli sporcu Muhammed Bozdağ, gümüş madalya aldı.

Halil İbrahim Avşar   | 22.11.2022
Milli sürat patenci Muhammed Bozdağ, Polonya'da gümüş madalya kazandı

Ankara

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bialystok kentinde düzenlenen organizasyonda Muhammed, genç erkekler 1000 metre finalinde mücadele etti.

Milli sürat patenci, 47 sporcunun yer aldığı 1000 metre mesafede ikinci oldu.

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