Milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı tanıyacak protokol imzalandı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı tanıyacak protokolü imzaladıklarını açıkladı.
Istanbul
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı tanıyacak protokolü imzaladıklarını açıkladı.
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