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Spor

Milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı tanıyacak protokol imzalandı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı tanıyacak protokolü imzaladıklarını açıkladı.

Serdal Kalaycı   | 29.12.2020
Milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı tanıyacak protokol imzalandı

Istanbul

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı tanıyacak protokolü imzaladıklarını açıkladı.

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