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Spor

Milli sporcular, Karate 1 Premier Lig'in yeni sezonuna Paris'te başlayacak

Türkiye'den 21 sporcunun katılacağı Karate 1 Premier Lig'in ilk ayağı, 26-28 Ocak tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek.

Hüseyin Burak Demirer  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Milli sporcular, Karate 1 Premier Lig'in yeni sezonuna Paris'te başlayacak Milli sporcu Serap Özçelik Arapoğlu

Ankara

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Paris'teki organizasyonda 60 ülkeden 382 sporcu yarışacak.

Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada Türkiye'yi, 10 kadın, 11 erkek sporcu temsil edecek.

Müsabakalarda mücadele edecek milli sporcular şöyle:

Kadınlar

50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu

55 kilo: Tuba Yakan, Gülsen Demirtürk

61 kilo: Gülbahar Gözütok, Fatma Naz Yenen

68 kilo: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy

+68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol, Fatma Uygur

Kata: Dilara Bozan

Erkekler

60 kilo: Eray Şamdan, Burak Özdemir

67 kilo: Enes Fatih Kurt, Ekrem Altuner Yılmaz

75 kilo: Enes Bulut, Ömer Faruk Yürür

+84 kilo: Fatih Şen, Furkan Kayalı

Kata: Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Kutluhan Duran

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