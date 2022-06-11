Dolar
17.12
Euro
18.01
Altın
1,871.35
ETH/USDT
1,576.50
BTC/USDT
28,775.00
BIST 100
2,543.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuşuyor Ankara'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
logo
Spor

Milli sporcu Süzer'den Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya

Milli sporcu Ayşe Bera Süzer, Almanya'da düzenlen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Fatih Gazioğlu   | 11.06.2022
Milli sporcu Süzer'den Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya

Ankara

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Ayşe Bera Süzer, makaralı yay kadınlar bireysel kategorisi üçüncülük maçında İtalyan Elisa Roner ile karşılaştı. Milli sporcu rakibini 144-142 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop'un özel kalem ekibi ve korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı
Eskişehir'de sağanak, su baskınlarına neden oldu
Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Milli sporcu Süzer'den Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya

Milli sporcu Süzer'den Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya

Almanya, G7 Liderler Zirvesi’nden dolayı geçici olarak sınırlarda kontrol yapacak

Almanya: PKK'nın Almanya'daki Türk kurumlarına militan eylemler yapma tehlikesi hala var

ABD ordusunda ilk maymun çiçeği vakası

ABD ordusunda ilk maymun çiçeği vakası
Bundesbank, Almanya'da enflasyon tahminini ikiye katlayarak daha zayıf büyüme öngördü

Bundesbank, Almanya'da enflasyon tahminini ikiye katlayarak daha zayıf büyüme öngördü
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü