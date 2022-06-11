Milli sporcu Süzer'den Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya
Milli sporcu Ayşe Bera Süzer, Almanya'da düzenlen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
Ankara
Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Ayşe Bera Süzer, makaralı yay kadınlar bireysel kategorisi üçüncülük maçında İtalyan Elisa Roner ile karşılaştı. Milli sporcu rakibini 144-142 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.