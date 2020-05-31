Euro
7.56
Dolar
6.82
BIST 100
105,138.40
Altın
1,730.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Minneapolis'te gösterciler sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından biber gazı ile dağıtıldı
logo
Spor

Milli sporcu sitenin bahçesinde form tutuyor

Yetiştirme yurdunda başladığı dövüş sanatlarında dünya şampiyonluğu elde eden Azerbaycan asıllı milli sporcu Abdullayev, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında çalışmalarını Karabük'te oturduğu sitenin bahçesinde sürdürüyor.

Ahmet Özler   | 31.05.2020
Milli sporcu sitenin bahçesinde form tutuyor Fotoğraf: Ahmet Özler /AA

Karabük

Azerbaycan'da çocuk esirgeme kurumunda 7 yaşında spora başlayan Khaya Abdullayev (31) birçok uluslararası turnuvaya katılarak dereceler elde etti.

Karabük Üniversitesinde eğitim alan ve bu kentte sahip olduğu bir spor salonunda sporcu da yetiştiren Abdullayev'in karma dövüş sanatlarında Türkiye ve dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)salgını tedbirleri kapsamında evden çıkamayan ve bu süreçte 100. Yıl Mahallesi'nde oturduğu sitenin bahçesinde çalışmalarını sürdüren Abdullayev, spor salonlarının açılmasıyla öğrencilerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

"Bu dünyada bu ay-yıldız için yaşıyoruz"

Abdullayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve bu sürede ay-yıldızlı forma altında mücadele ettiğini söyledi. 

İran'da nisan ayında katılacağı uluslararası turnuvanın Kovid-19 salgını nedeniyle eylül ayına ertelendiğini aktaran Abdullayev, "İnşallah şampiyonlukla dönüp, Türk bayrağını dalgalandıracağız. Günde iki defa spor yapıyorum. Kendi bahçemizde çalışıyorum, bize yetiyor. Türk milli takımındayım, milli sporcuyum. Türk formasıyla birçok defa şampiyon oldum. Biz aynı kandanız. 'İki devlet bir millet' diyorlar. Her zaman biriz, hepimizin bir ay-yıldızı var. Bu dünyada bu ay-yıldız için yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Herkesin evden spor yapabileceğini, insanların evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmamaları gerektiğini belirten Abdullayev, "Evde spor aktivitelerini izleyerek spor yapın. Günde 30 dakika yeter. Ben sabahları koşuyorum, daha sonra fizik antrenmanı yapıyorum. Temas olmadan bir arkadaşla gölge dövüşü yapıyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa’daki Türkler tatillerini Türkiye'de geçirmek için sınırların açılmasını bekliyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 172 bini geçti
Pazartesi iş yerine döneceklere 'ortak alan kullanımı' uyarısı
Yeni tip koronavirüs salgınının 150 günü
Koronavirüs sıcakta yok olsa da insan vücudunda yaşamaya devam ediyor

Benzer haberler

Milli sporcu sitenin bahçesinde form tutuyor

Milli sporcu sitenin bahçesinde form tutuyor

Milli boksörler izole alanlarda olimpiyatlara hazırlanıyor