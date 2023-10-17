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Spor

Milli sporcu Şahika Ercümen'den Cumhuriyet'in 100. yılında yeni dünya rekoru

Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Hatay'da gerçekleştirdiği denemede, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metre ile kırdı.

Mehmet Bayrak, Salim Taş  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Milli sporcu Şahika Ercümen'den Cumhuriyet'in 100. yılında yeni dünya rekoru

Mersin

Şahika Ercümen, deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için "Hatay'a nefes ol" sloganıyla organize edilen rekor denemesi için zorlu antrenmanlarını tamamladı.

Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında suya giren sporcu, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu 106 metrelik performansıyla geliştirdi.

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