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Spor

Milli sporcu Şahika Ercümen'den AA'ya ziyaret

Paletsiz dalışta 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kıran milli sporcu Şahika Ercümen, Anadolu Ajansını ziyaret etti.

Hüseyin Burak Demirer   | 30.10.2019
Milli sporcu Şahika Ercümen'den AA'ya ziyaret

Ankara

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen'i kabul etti.

Genel Müdür Kazancı ile Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda gerçekleştirdiği denemede, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metre yüzerek kadınlar dünya rekorunu kıran Şahika Ercümen'i ağırladı.

Kazancı, Şahika Ercümen ile spora başlama serüveni, su altında nefes tutmanın incelikleri ve 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde yaşadıklarına ilişkin sohbet etti.

Kazancı ayrıca milli sporcuya, AA Yayınları'ndan çıkacak "Türkiye'nin Beyaz Kıta Yolculuğu: Antarktika Seferleri" isimli kitabı gösterdi.

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