Milli sporcu Şahika Ercümen'den AA'ya ziyaret
Paletsiz dalışta 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kıran milli sporcu Şahika Ercümen, Anadolu Ajansını ziyaret etti.
Ankara
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen'i kabul etti.
Genel Müdür Kazancı ile Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda gerçekleştirdiği denemede, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metre yüzerek kadınlar dünya rekorunu kıran Şahika Ercümen'i ağırladı.
Kazancı, Şahika Ercümen ile spora başlama serüveni, su altında nefes tutmanın incelikleri ve 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde yaşadıklarına ilişkin sohbet etti.
Kazancı ayrıca milli sporcuya, AA Yayınları'ndan çıkacak "Türkiye'nin Beyaz Kıta Yolculuğu: Antarktika Seferleri" isimli kitabı gösterdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.