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Spor

Milli sporcu Nazmiye Muratlı'dan gümüş madalya

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Nazmiye Muratlı, gümüş madalya kazandı.

Erkan Tiryaki   | 13.07.2019
Milli sporcu Nazmiye Muratlı'dan gümüş madalya

İstanbul

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, kadınlar 45 kiloda Nazmiye Muratlı'nın 116 kiloluk kaldırışıyla ikinci olarak gümüş madalya aldığı belirtildi.

Organizasyonda 118 kiloluk kaldırışıyla Çinli Lingling Guo dünya şampiyonu olurken Nijerya'dan Latifat Tijani üçüncü sırada yer aldı.

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