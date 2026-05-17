Milli sporcu İlke Özyüksel'den modern pentatlonda tarihi başarı

Pazarcık kentindeki organizasyonda kadınlar final etabında mücadele eden İlke, 18 sporcu arasında 1459 puanla zirvede bitirdi.

Ay-yıldızlı sporcu, bu sonuçla Türk modern pentatlonu tarihinde Dünya Kupası kadınlar kategorisindeki ilk altın madalyayı kazandı.

Bakan Bak'tan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, altın madalya kazanan İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Türk sporunun gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, modern pentatlonda ülke tarihimizin ilk Dünya Kupası altın madalyasını kazanarak bizleri sevindirdi. Bulgaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası'nı kazanarak altın madalyanın sahibi olan milli sporcumuzu tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.