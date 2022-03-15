Dolar
14.81
Euro
16.31
Altın
1,928.35
ETH/USDT
2,531.30
BTC/USDT
38,585.00
BIST 100
2,088.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diyaspora Bakanı Camara ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor

Milli sporcu Birgül Erken, Çanakkale kahramanları anısına daldı

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda anı dalışı yaptı.

Burak Akay   | 15.03.2022
Milli sporcu Birgül Erken, Çanakkale kahramanları anısına daldı Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş / AA

Çanakkale

Savaşa katılan en büyük gemilerden yaklaşık 70 metrelik İngiliz "SS Milo" batığının üzerinde yüzen ve Türk bayrağı açan Erken'in dalışını AA ekibi görüntüledi.

Birgül Erken, 7 metre derinlikteki batığın, Anzak Koyu'nda boylu boyunca uzandığını söyledi.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının bölgedeki batıkları turizme açmasının çok anlamlı ve değerli olduğunu ifade eden Erken, şöyle konuştu:

"Bu dalışımızı Çanakkale destanını yazan tüm aziz şehitlerimize armağan ettik ve şu anda vatani görevini yapan tüm Mehmetçiklerimize de gönderdik. Buradan tarih bilincini aşılamak için gençlere seslendik. Asıl hareket noktalarımızdan biri buydu. Su altı parkı da ziyaretçilerini bekliyor. Ben de Çanakkaleli milli bir sporcu olarak öneriyorum, herkesi buraya davet ediyorum. Çünkü burada muhteşem bir tarih yatıyor. Biz Çanakkaleli gençler, milli sporcular olarak bu ruhla yetiştirildik. Birçok menkıbe var. Burada büyüdük, yetiştik."

"Dalış boyunca çetin savaşı düşündüm"

Erken, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının da yapılacak olmasından dolayı bu yıl büyük zaferi daha anlamlı kutladıklarını dile getirdi.

Çocukluk dönemlerinden beri hayalini kurdukları köprünün hizmete girmesine tanıklık edeceklerini anlatan Erken, "İki yakayı birbirine bağlayacağız. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Birgül Erken, Çanakkale'nin sert rüzgarlarıyla anıldığını, Gelibolu Yarımadası'nda 107 yıl önce centilmenlik savaşının da yaşandığını belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşananları hatırlatan Erken, şu ifadeleri kullandı:

"Dalış boyunca (Çanakkale'deki) tüm bu zorlukları, çetin savaşı düşündüm. Gerçekten çok duygulandım. Büyük bir savaştı, cihan harbiydi ama gerçekten savaşlar mertçe oluyordu. Şimdi bugün de savaşın burukluğuyla, kadınların, çocukların, sivillerin öldürüldüğü bir savaşa şahit oluyoruz. Bu hüznü de kalbimde yaşıyorum. Umarım, ümit ediyorum barış olur, karar vericiler aklıselim davranır."

Çanakkale'den tüm insanlığa çağrıda bulunan Erken, "Çanakkale Köprüsü'nden geçin, savaş batıklarını ziyaret edin. Çünkü çok anlamlı değerli bir hazine burası. Çanakkale destanı burada yazıldı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
VLP tabanlı yenilikçi Kovid-19 aşısı için 600 gönüllü aranıyor
Çin'de son 24 saatte 3 bin 602, Hong Kong'da 26 bin 908 Kovid-19 vakası tespit edildi
BioNTech'in kurucuları Şahin ve Türeci Almanya’nın büyük bilim ödülünü aldı
Türkiye'de 24 bin 404 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 133 kişi hayatını kaybetti
Pfizer'ın Üst Yöneticisi Bourla'ya göre dördüncü Kovid-19 aşısı gerekli

Benzer haberler

1915 Çanakkale Köprüsü'nde son hazırlıklar yapılıyor

1915 Çanakkale Köprüsü'nde son hazırlıklar yapılıyor

Milli sporcu Birgül Erken, Çanakkale kahramanları anısına daldı

Çanakkale Muharebeleri'ndeki sağlık hizmetlerinin anlatıldığı müze ve sergi duygulandırıyor

Gelibolu Yarımadası'nın maskot tilkisini ziyaretçiler besliyor

Gelibolu Yarımadası'nın maskot tilkisini ziyaretçiler besliyor
"57. Alay" için Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyorlar

"57. Alay" için Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyorlar
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda zafer yoğunluğu başladı

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda zafer yoğunluğu başladı