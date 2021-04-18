Euro
9.67
Dolar
8.07
BIST 100
1,408.14
Altın
1,777.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli sporcu Alperen Karahan gülle atmada 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı

İki yıl önce 20 yaş altında Avrupa üçüncüsü olan Alperen Karahan, yarışmada üçüncü hakkında elde ettiği 20,07 metrelik dereceyle Osman Can Özdeveci'ye ait 19,88 metrelik 23 yaş altı Türkiye rekorunu geliştirdi.

Fatih Gazioğlu   | 18.04.2021
Milli sporcu Alperen Karahan gülle atmada 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı

Ankara

Milli sporcu Alperen Karahan, 27. Nurullah İvak Atmalar Şampiyonası'nda gülle atmada 20,07 metrelik derecesiyle 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bursa Atıcılar Atletizm Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde gülle atmada rekor kırıldı.

İki yıl önce 20 yaş altında Avrupa üçüncüsü olan Alperen Karahan, yarışmada üçüncü hakkında elde ettiği 20,07 metrelik dereceyle Osman Can Özdeveci'ye ait 19,88 metrelik 23 yaş altı Türkiye rekorunu geliştirdi.

Türkiye atletizm tarihinde erkekler gülle atmada Hüseyin Atıcı ve Osman Can Özdeveci'den sonra 20 metreyi aşan üçüncü isim olan Alperen Karahan, böylece 18 yaş altı ve 20 yaş altı rekorlarının ardından 23 yaş altında da rekoru ele geçirmiş oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 55 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 318 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Uluslararası Af Örgütü: Fransız hükümetinin Kovid-19 önlemleri insan hakları endişesini ortaya çıkardı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 567 bine yaklaştı
İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı

Benzer haberler

Milli sporcu Alperen Karahan gülle atmada 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı

Milli sporcu Alperen Karahan gülle atmada 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı