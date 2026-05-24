Milli satranç oyuncuları, Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda hamle yapacak

Hüseyin Burak Demirer
24 Mayıs 2026•Güncelleme: 24 Mayıs 2026
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Batum kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyonda 32 ülkeden 166 satranç oyuncusu yarışacak.
Şampiyonada Türkiye'yi uluslararası usta (IM) Ekaterina Atalık, kadın uluslararası usta (WIM) Gülenay Aydın, kadın FIDE ustası (WFM) Elifnaz Akat, WFM Ceren Tırpan, WFM Ecrin Efsa Büyük, kadın usta adayı (WCM) Beren Kalyoncu, WCM Nino Kalaycı, Hafize Demirtaş ve Liza Ayda Kalaycı temsil edecek.
Organizasyon, 5 Haziran'da oynanacak 11. turun ardından sona erecek.