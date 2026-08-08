Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Avrupa şampiyonu oldu

[1/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı.
[2/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı.
[3/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı.
[4/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı.
[5/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı.
[6/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu (solda), altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı.
[7/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu (sol 2), altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. Mihrioğlu, şampiyonluk sevincini ailesi ile paylaştı.
[8/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu (solda), altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı.
[9/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı.
[10/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu (solda), altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı.
[11/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı.
[12/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı.
[13/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı.
[14/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı.
[15/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu (yerde), altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı.
[16/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu (yerde), altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı.
[17/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı.
[18/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı.
[19/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı.
[20/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı.
[21/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu (sağda),ve altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı.
[22/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu (ortada) şampiyonluk sevincini ailesi ile paylaştı.
[23/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı.
[24/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu (ortada), dereceye giren sporcular ile fotoğraf çekildi.