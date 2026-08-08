Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Avrupa şampiyonu oldu

Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı.

Eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run branşlarında yapılan yarışta İlke, tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

İlke'yi ilk tebrik eden, müsabakaları yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu.

Kadınlarda Belaruslu Anastasiya Arol gümüş, Macar Blanka Guzi ise bronz madalya aldı.

[1/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [2/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [3/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [4/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [5/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [6/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu (solda), altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [7/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu (sol 2), altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. Mihrioğlu, şampiyonluk sevincini ailesi ile paylaştı. [8/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu (solda), altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [9/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [10/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu (solda), altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [11/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [12/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [13/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [14/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [15/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu (yerde), altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [16/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu (yerde), altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [17/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [18/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [19/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [20/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [21/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu (sağda),ve altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [22/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu (ortada) şampiyonluk sevincini ailesi ile paylaştı. [23/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [24/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu (ortada), dereceye giren sporcular ile fotoğraf çekildi. × [1/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [2/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [3/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [4/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [5/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [6/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu (solda), altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [7/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu (sol 2), altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. Mihrioğlu, şampiyonluk sevincini ailesi ile paylaştı. [8/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu (solda), altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [9/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [10/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu (solda), altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [11/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [12/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [13/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [14/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [15/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu (yerde), altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [16/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu (yerde), altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [17/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [18/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [19/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [20/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [21/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu (sağda),ve altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [22/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu (ortada) şampiyonluk sevincini ailesi ile paylaştı. [23/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. [24/24] 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu (ortada), dereceye giren sporcular ile fotoğraf çekildi.

Türk spor tarihinde ilk

İlke, Türkiye'ye modern pentatlon branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren isim oldu.

Daha önce Avrupa şampiyonalarında iki bronz madalya kazanan İlke, 9. kez yer aldığı final müsabakasında bu kez Avrupa şampiyonu ünvanını elde ederek tarihe geçti.

Bakan Bak, Avrupa şampiyonu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, elde ettiği başarılı sonuçla ülkemizi gururlandıran ve şampiyon olan milli pentatletimiz İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu yürekten tebrik ediyorum. Kariyerinde daha önce Avrupa'da iki bronz madalyası bulunan İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun Avrupa şampiyonu olmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."