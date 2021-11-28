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Spor

Milli patenci Furkan Akar, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları kotası kazandı

Milli sporcu Furkan Akar, Hollanda'da düzenlenen ISU Kısa Mesafe Sürat Pateni Dünya Kupası'nda 1000 metrede 2022 Pekin Kış Olimpiyatları kotasını kazandı.

Muhammed Boztepe   | 28.11.2021
Milli patenci Furkan Akar, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları kotası kazandı

Ankara

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, organizasyonda kota kazanan Furkan Akar,  kış olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden ilk kısa mesafe sürat patencisi olacak.


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