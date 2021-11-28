Milli patenci Furkan Akar, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları kotası kazandı
Milli sporcu Furkan Akar, Hollanda'da düzenlenen ISU Kısa Mesafe Sürat Pateni Dünya Kupası'nda 1000 metrede 2022 Pekin Kış Olimpiyatları kotasını kazandı.
Ankara
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, organizasyonda kota kazanan Furkan Akar, kış olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden ilk kısa mesafe sürat patencisi olacak.
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