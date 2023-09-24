Milli para yüzücü Koral Berkin Kutlu, İtalya'da ikinci oldu
Milli para yüzücü Koral Berkin Kutlu, İtalya'da düzenlenen Dünya Açık Su Yüzme Yarışları'nda ikinci sırayı aldı.
Ankara
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sardinya şehrinde yapılan organizasyonda mili sporcu Koral Berkin, S6 kategorisinde 25.10.00'lık derecesiyle ikincilik elde etti.
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World Para Swimming Açık Su Yüzme Yarışmalarında S6 kategorisinde yarışan sporcumuz Koral Berkin Kutlu, 1.5 km. mesafesinde 25.10.00’luk derecesiyle 2. oldu.— Yüzme Federasyonu (@TYFgovtr) September 24, 2023
Başarılarından dolayı sporcumuz Koral Berkin Kutlu ve antrenörü Mehmet Fatih Kurt’u tebrik ederiz. pic.twitter.com/lT4n7Wsrwx