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Spor

Milli para yüzücü Koral Berkin Kutlu, İtalya'da ikinci oldu

Milli para yüzücü Koral Berkin Kutlu, İtalya'da düzenlenen Dünya Açık Su Yüzme Yarışları'nda ikinci sırayı aldı.

Fatih Gazioğlu  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
Milli para yüzücü Koral Berkin Kutlu, İtalya'da ikinci oldu

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sardinya şehrinde yapılan organizasyonda mili sporcu Koral Berkin, S6 kategorisinde 25.10.00'lık derecesiyle ikincilik elde etti.

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