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Spor

Milli para tekvandocular Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon oldu

Fransa'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Fatih Çakmak  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
Milli para tekvandocular Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon oldu

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Montargis kentinde yapılan ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota puanı da veren organizasyonda Türkiye'yi temsil eden 14 sporcudan 7’si madalya aldı.

K44 kategorisindeki müsabakalarda kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar ve 57 kiloda Gamze Gürdal ile erkekler 58 kiloda Ali Can Özcan ile 63 kiloda Mahmut Bozteke altın madalya kazandı.

Kadınlar 47 kiloda Nurcihan Ekinci gümüş, 65 kiloda Lütfiye Özdağ ile erkekler 70 kiloda Fatih Çelik ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Toplamda 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan milli takım, 2022 yılının ardından bir kez daha takım halinde Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Bakan Bak, Avrupa şampiyonu olan milli para tekvando takımını tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa’nın Montargis kentinde yapılan Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda 4’ü altın, 1’i gümüş ve 2’si bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan ve takım halinde şampiyon olan Para Tekvando Milli Takımımızı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum.”

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