Dolar
27.10
Euro
29.50
Altın
1,889.57
ETH/USDT
1,681.60
BTC/USDT
26,136.00
BIST 100
7,513.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuşuyor
logo
Spor

Milli para okçular Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü altın 4 madalya kazandı

Hollanda'da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda milli para okçular 3'ü altın 4 madalya elde etti.

Fatih Çakmak  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Milli para okçular Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü altın 4 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rotterdam kentinde organize edilen şampiyonada, bugün yapılan takım müsabakalarında ay-yıldızlı sporcular 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

Şampiyonada bugün, Yiğit Caner Aydın ve Bahattin Hekimoğlu’ndan oluşan W1 erkek takımı altın madalya, Öznur Cüre Girdi ve Sevgi Yorulmaz'dan oluşan makaralı yay kadın açık takımı altın madalya, Yağmur Şengül ve Mervenur Eroğlu’ndan oluşan klasik yay kadın açık takımı altın madalya, Sadık Savaş ve Yavuz Papağan’dan oluşan klasik yay erkek açık takımı ise gümüş madalya kazandı.

Federasyon, tüm sporcularını ve teknik ekibini tebrik ederek yarınki yarışmalarda başarılar diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Başkentte bir sitenin inşaat halindeki blokunun çatısında yangın çıktı
İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak
Türkiye, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasını kınadı
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi

Benzer haberler

Milli para okçular Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü altın 4 madalya kazandı

Milli para okçular Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü altın 4 madalya kazandı

Milli okçular, Paris'ten madalyasız dönüyor

Yaptığı yay ile Türkiye şampiyonu olan okçunun hedefi milli forma

Milli okçular, Dünya Kupası'nın Paris ayağında yarışacak

Milli okçular, Dünya Kupası'nın Paris ayağında yarışacak
Madalya avcısı Mete Gazoz

Madalya avcısı Mete Gazoz
Dünya şampiyonu Mete Gazoz'a İstanbul'da çiçekli karşılama

Dünya şampiyonu Mete Gazoz'a İstanbul'da çiçekli karşılama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet