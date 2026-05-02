Milli para okçu Öznur Cüre Girdi, Avrupa şampiyonu oldu İtalya'da düzenlenen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Öznur Cüre Girdi, bireyselde altın madalya kazandı.

Paralimpik oyunları şampiyonu Öznur Cüre Girdi, başkent Roma'daki organizasyonda, kadınlar para makaralı yay kategorisinde birinciliği elde etti.

Son 16 turunu bay geçen Öznur, çeyrek finalde karşılaştığı bir diğer milli sporcu Büşra Ün'ü 141-140 yendi.

Bireysel sporcu olarak yarışan Tatiana Andrievskaia ile yaptığı yarı final müsabakasını 139-138 kazanan milli para okçu, adını finale yazdırdı.

Altın madalya maçında bireysel sporcu Anastasia Dzhioeva'yı 136-132 mağlup eden Öznur, şampiyon oldu.

Öznur Cüre Girdi, 2024 yılında yine Roma'da Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

Milli para okçular, şampiyonada 10 madalya kazandı

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre başkent Roma'daki organizasyonda milliler, 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Kadınlar para makaralı yay kategorisinde bireyselde altın madalya alan Öznur Cüre Girdi, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Ev sahibi İtalya'nın (11 madalya) ardından genel klasmanda ikinci sırada yer alan Türkiye adına madalya kazanan sporcular ve kategorileri şöyle:

Altın madalya

Öznur Cüre Girdi ⁠(Para makaralı yay bireysel)

Merve Nur Eroğlu-Yağmur Şengül (Para klasik yay kadın çiftler)

Yiğit Caner Aydın-Şehit Kemikkıran (⁠W1 erkek çiftler)

Gümüş madalya

Öznur Cüre Girdi-Büşra Fatma Ün (Para makaralı yay kadın çiftler)

Zeynep Sena Saran-Nurşah Koçyiğit (W1 kadın çiftler)

Abdullah Yorulmaz-Kenan Babaoğlu (Para makaralı yay erkek çiftler)

Öznur Cüre Girdi-Abdullah Yorulmaz (⁠Para makaralı yay karışık takım)

Bronz madalya

Mustafa Birlik-Ensar Yılmaz (Para klasik yay erkek çiftler)

Ensar Yılmaz-Yağmur Şengül (Para klasik yay karışık takım)

Nurşah Koçyiğit-Yiğit Caner Aydın (⁠W1 karışık takım)