Milli para masa tenisçiler, dünya şampiyonluğuna odaklandı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Paralimpik Sporculardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Necati Yıldırım ile Para Masa Tenisi Milli Takımı Teknik Direktörü Yusuf Kılınçkaya, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, dünya şampiyonası hazırlıkları ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Necati Yıldırım, kota müsabakalarının tamamlanmasının ardından dünya şampiyonası hazırlıklarına başladıklarını belirterek organizasyona 8 sporcuyla katılacaklarını söyledi.

Fotoğraf : Betül Abalı/AA

Para masa tenisinde Türkiye'nin dünyada söz sahibi ülkeler arasında bulunduğunu vurgulayan Yıldırım, mevcut sporcuların yanı sıra gelecek vadeden sporcuların da kampta yer aldığını ifade etti.

Necati Yıldırım, "Buradaki arkadaşlarımızın yeniden gelecek, arkadan gelecek arkadaşlarımıza hem önlerini açmak hem de daha iyi başarıya götürebilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İkisini harmanlayarak devam ediyoruz kampta." dedi.

Hazırlık kamplarının sayısını artırdıklarını aktaran Yıldırım, amaçlarının Türkiye'nin para masa tenisindeki yerini koruyarak daha ileri taşımak olduğunu dile getirdi.

Yıldırım, dünya şampiyonasında madalya hedeflerinin yüksek olduğunu belirterek, "Ben hırslı bir adamım. Federasyon yönetimi olarak da 8'de 8 istiyoruz. 8 madalya ile dönmek istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Arkadaşlarımızda o hırs var. Bunu başaracak güçleri de var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin daha önce olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları elde ettiğini hatırlatan Yıldırım, milli sporcuların bu başarıları Pattaya'da da sürdüreceğine inandığını kaydetti.

"Dünya şampiyonası bizim için önemli"

Para Masa Tenisi Milli Takımı Teknik Direktörü Yusuf Kılınçkaya da 6 Ağustos'ta başlayan hazırlık kampının 13 Ağustos'a kadar Ankara Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) devam edeceğini söyledi.

Fotoğraf : Betül Abalı/AA

Kamp kadrosunda dünya şampiyonası kotası alan sporcuların yanı sıra partner oyuncuların ve gelecekte milli takımı temsil etmesi beklenen genç sporcuların da bulunduğunu belirten Kılınçkaya, gençlerin tecrübe kazanmasına önem verdiklerini ifade etti.

Kılınçkaya, bazı genç sporcuların dünya şampiyonasında wildcard ile yer alma ihtimalinin bulunduğunu aktararak, "Wildcard'ı genç sporcularımıza kullanacağız. Uluslararası Paralimpik Komitesinin (IPC) bu konuda vereceği kararı bekleyeceğiz." diye konuştu.

Milli takımın daha önce Avrupa, dünya ve paralimpik oyunlarda hem takım hem de ferdi kategorilerde şampiyonluklar kazandığını hatırlatan Kılınçkaya, mevcut seviyeyi korumak istediklerini söyledi.

Kılınçkaya, "Bir taraftan hem 2028 Paralimpik Oyunları'ndaki rakiplerimizle mücadele edeceğiz. Onları test etmiş olacağız. Kendi açımızdan ne yapabiliriz, ne yapamayız, eksiklerimiz neler, bunları göreceğiz. Bu dünya şampiyonası bizim için önemli. Paralimpik Oyunları açısından da önemli. Heyecanla kasım ayındaki dünya şampiyonasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kılınçkaya, hazırlık sürecine ilişkin, "Dünya şampiyonasına kadar 3 veya 4 tane 10 günlük kampımız var. Bir tanesini şu anda yapıyoruz. Eylül'ün 1'i ile Brezilya Milli Takımı ile ortak kampımız olacak. Daha sonra Fransa'da düzenlenecek büyük bir turnuvaya iki sporcumuzla katılacağız. Fransa Açık'ın ardından tamamen Tayland'da yapılacak kasım ayındaki dünya şampiyonasına konsantre olup hazırlıklarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

23 yaş altı takımı oluşturuldu

Yusuf Kılınçkaya, milli takımın geleceğine yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirterek 23 yaş altı ekibinin oluşturulduğunu söyledi.

Genç sporcuların gelecek yıllarda A Milli Takım'ın iskeletini oluşturmasını hedeflediklerini aktaran Kılınçkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece sporcu değil, antrenör ekibini de aynı zamanda yetiştirmeye çalışıyoruz. Böyle bir ekip var şu anda. Tahir Efe, Merve Sefa Özsu gibi birkaç sporcumuz daha var. Bunları U23'te değerlendireceğiz. Bunlar 2028 ve sonrasındaki milli takımın iskeletini oluşturacak sporcular. Dünde kalmamamız lazım, bugün var. Yeni şampiyonlar yetiştirmemiz lazım. Mutlaka dünya şampiyonasında özellikle birkaç klasmanda yine en az final veya altın bekliyoruz."